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Скудра назвал победу над «Амуром» «некрасивой»

8 сентября 2019, 22:33
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Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Первый период мы провалили, потом старались перестроиться, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Если по-честному, много игроков у нас сегодня выпало. Хорошая такая получилась, хоть некрасивая победа выездная. Ребята молодцы, что выстояли и забили нужные голы. Однако так начинать матч мы не имеем права, несмотря на график и прочие обстоятельства.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/08/455877.html

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