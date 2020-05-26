Форвард Николай Лемтюгов, выступавший в России за ЦСКА, «Северсталь», «Ак Барс», «Атлант» и «Авангард», рассказал о своей игре за английский «Шеффилд» и о том, как отговорил его владельца от попытки вступить в КХЛ.

— Вернемся в Англию. Я разговаривал с Павлом Воробьевым, первым российским хоккеистом в Великобритании, и он рассказывал ужасные вещи. Например, в Эдинбурге борта, как из камня сделаны. Легко можно получить травму после силового приема.

— Да! Что-то я не заметил. Приехав в Манчестер, я обратил внимание на то, что там как раз борт очень мягкий и подвижный. Даже специально подъехал, подергал руками, думал, что оторву. Испугался еще. Спрашиваю у партнера, а тут все в порядке, не сломается. А он наоборот доволен, что травму получить невозможно. В Великобритании очень необычные площадки. Такое ощущение, что размер коробки даже меньше канадской. Я последний раз в детстве на таких играх, когда мы ездили в Северную Америку. Углов вообще нет. Отсюда и хоккей довольно быстрый и немного суетливый. Если потерял шайбу в средней зоне, то уже обороняешься.

— Такое ощущение, что Павел Воробьев играл в другой лиге.

— Нет, но он же играл за шотландский клуб, где был русский владелец. Теперь этой команды нет, в лиге она не задержалась. Но она была какой-то полупрофессиональной.

Их постоянно все «вытряхивали», так как большинство хоккеистов из Эдинбурга в первой половине дня работали по своим специальностям.

— Так это непрофессиональная лига?

— Я когда справки наводил, то меня эта информация тоже сильно напрягла. Но потом я узнал, что не все так страшно. Процентов 70 в лиге настоящие профессионалы, в основном канадцы и американцы с опытом игры у себя дома. Хорошие катки, неплохие стадионы. Нисколько не пожалел, что поиграл там.

— В КХЛ-то англичане не собираются?

— Однажды владелец команды поднял эту тему в разговоре со мной. Он достаточно богатый человек, миллионер, но по внешнему виду, по манере одеваться и держаться этого не поймешь. Так вот он поинтересовался, насколько дорого будет выступать в нашей лиге. Я сразу сказал, что даже пытаться не стоит.

— Почему?

— На уровне английской лиге он делает многое. Неплохая команда, стадион на десять тысяч иногда полностью заполняется, но для КХЛ всего этого мало, требуются совершенно другие деньги. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Лемтюгова