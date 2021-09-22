Скабелка: «За последнее время мы получили много негативных эмоций»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3).

«Мы очень сложно забиваем голы, но при этом делаем невынужденные ошибки в передачах, которые приводят к голам.

Неплохо команда двигалась, неплохо взаимодействовали. Мы нанесли 49 бросков в створ ворот, но при этом забили два гола. Ребята находят пути к воротам, идут туда, тратят много сил, чтобы приехать к воротам, но не хватает хладнокровия.

За последнее время мы получили много негативных эмоций, это не позволяет ребятам играть под воротами более раскрепощенно», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Как стало известно «СЭ», Андрей Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива».