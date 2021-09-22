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Скабелка: «За последнее время мы получили много негативных эмоций»

22:52
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3).

«Мы очень сложно забиваем голы, но при этом делаем невынужденные ошибки в передачах, которые приводят к голам.

Неплохо команда двигалась, неплохо взаимодействовали. Мы нанесли 49 бросков в створ ворот, но при этом забили два гола. Ребята находят пути к воротам, идут туда, тратят много сил, чтобы приехать к воротам, но не хватает хладнокровия.

За последнее время мы получили много негативных эмоций, это не позволяет ребятам играть под воротами более раскрепощенно», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Как стало известно «СЭ», Андрей Скабелка с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/22/489853.html

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Иван Шитик все материалы автора

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