Билл Питерс: «У нас хороший подбор вратарей»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (7:3).

— Мы очень рады, что удалось забить много голов в домашнем матче. До этого у нас было достаточно много моментов, которые мы не реализовывали. Но мы продолжали доверять ребятам, и они сегодня оправдали наше доверие, обыграли соперника с таким крупным счетом! — цитирует тренера сайт «Авто».

— Не показалось ли вам, что сегодня была одна из лучших игр «Автомобилиста» под вашим руководством, а может даже и лучшая?

— Я бы так не сказал. Мне кажется, что мы проводили и более удачные игры под моим руководством. Да, сегодня нам многое удалось. Забросили хорошие шайбы и результативно сыграли. Но по качеству игры, по содержанию, мне кажется, были и более достойные игры в нашем исполнении.

— Владимир Галкин проводил хорошие матчи, но ни разу не выходил на две игры подряд. Это связано с психологией, физикой, или какими-нибудь другими причинами?

— У нас хороший подбор вратарей. Мы ждали решение Якуба Коваржа по его ситуации. Сейчас у нас три голкипера — Дмитрий Шикин, Владимир Галкин и Георгий Романов. Галкин — отличный вратарь, у которого был великолепный сезон в МХЛ, который провел также хороший сезон в ВХЛ. Нам перед каждой игрой приходится достаточно серьезно обсуждать и решать, кого ставить в ворота, потому что у нас хороший подбор исполнителей. Но мы абсолютно уверены в Галкине, он отлично себя проявляет и он великолепный вратарь.

— Насколько довольны игрой команды в большинстве и меньшинстве сегодня?

— В принципе, я доволен нашей игрой в неравных составах. Хотя мы пропустили достаточно быстро, играя в меньшинстве. Что касается игры в большинстве, то я ей доволен. Мы забили хороший гол, сделали счет 6:3. Хорошо сегодня действовали в неравных составах.

— Получит ли белорусский нападающий Василий Филяев шанс в одном из ближайших матчей, или он отправится в фарм-клуб?

— Я думаю, что все-таки Филяев сейчас поедет в «Горняк». Потому что у нас еще есть Жукенов, пропустивший несколько матчей по причине болезни, и сейчас он возвращается в состав. Мы, конечно, хотели бы, чтобы все играли, но на данный момент Филяев отправится в «Горняк».