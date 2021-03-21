Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:2 ОТ). Счет в серии после этого стал 2-1 в пользу армейцев.

— Отличный по накалу матч, — приводит слова Скабелки сайт ярославского клуба. — Я думаю, была равная игра. В третьем периоде мы владели преимуществом. Жаль, что воспользовались им только один раз. Готовимся к следующему матчу.

— Когда во втором раунде в полную силу заиграют легионеры Петерссон и Ландер?

— Соперники не дают им играть с полную силу.

— В первом матче был хит Марченко на Светлакове, сегодня хит Кемпе на Черепанове. Как вы считаете, это нормальные силовые приемы для плей-офф или это грязь?

— Конечно, это грязь. Это не хит, это грязный прием.

— Вы удивились тому, что когда Беляева в конце основного времени «срубили», не было удаления? Как арбитры оценили этот эпизод? Как вам со скамейки он виделся?

— Арбитры оценили, что соперник блокировал шайбу. Я не могу прокомментировать это решение. Матч прошел.

— Не считаете, что это был матч упущенных возможностей?

— Да, мы здорово провели третий период. Жаль, что забросили только одну шайбу. Нужно одержать четыре победы в серии.

Следующий матч серии состоится также в Ярославле 23 марта.