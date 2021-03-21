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The Athletic: Даниил Тарасов вернется в «Коламбус» после окончания сезона для «Салавата Юлаева»

21:38
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Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов вернется в Северную Америку. Он отправится в расположение «Коламбуса» после того, как российский клуб завершит выступление в плей-офф, сообщает The Athletic.

21-летний Тарасов выступает в «Салавате» на правах аренды. Уфимцы уступают в серии плей-офф КХЛ «Ак Барсу» со счетом 0-3.

«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.

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