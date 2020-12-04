Скабелка назвал причины поражения «Локомотива» от «Барыса»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы слабо начали первый период, «Барыс» владел инициативой. Во втором периоде удалось перевести игру в зону противника, сравнять счет, но удаления привели к голу в конце. В третьем «Барыс» играл по счету, и мы не смогли мы взломать эту оборону и свести матч хотя бы к ничьей», — цитирует Скабелку официальный сайт лиги.

Также главный тренер рассказал, что с Романом Савченко все хорошо, он просто не попал в список игроков на матч.

После этой победы хозяева вышли на девятое место на «Востоке» с 31 очком, у гостей — третье место на «Западе» (44 балла).