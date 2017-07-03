17:59 3 июля | Хоккей — КХЛ

СКА заплатил "Трактору" за права на Кузнецова 50 миллионов рублей

16

Как стало известно "СЭ", СКА выплатил "Трактору" 50 миллионов рублей за передачу прав на нападающего Евгения Кузнецова.

25-летний форвард только что заключил 8-летний контракт с "Вашингтоном" на сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона в год).

В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира – забросил 2 шайбы в 4 играх.

Ва-банк по столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"

16
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

50 лямов деревянных не так и много за права на игрока (в сравнении со стадионом в том же Питере). Возможно, локаут будет, а может через 8 лет пригодится. что вы уж списываете заранее игрока

09:22

Урфин Джюс

Правильное решение! Сохранили для ОИ очередного игрока.. ...ну во всяком случае попытались..

20:29 3 июля

LLL71

Кузя только что подписал контракт на 8 лет! А эти выкупают права на него за 50 лямов! Если бы были свои деньги, то они за эти права и 50 рублей бы не дали! Идет наглый распил бабла!

20:01 3 июля

Бармалей3000

Смешно газпром играет в своей лиге!

19:59 3 июля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну мы не можем, как ЦСКА сразу 2 лярда рубликов выложить за пол состава команды Сибирь!

19:55 3 июля

Якут Хан

Мало звпросили)))))) а че не пол лярда а?!

19:45 3 июля

Восставший из пепла

Так не СКА платит, газа у нас еще много. Представте только если бы в России газа и нефти не было, на чтобы эНта страна жила :)

19:36 3 июля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А с бабушками согласовали?!

19:22 3 июля

$n10nep$

Adios Amigos R... Могу продать СКА права на Макди, Меттьюза и Кросби, причем оптом - дешевле. Обращайтесь. 18:45 ========================= ))))Я так уж и быть Лайне отдам.

19:08 3 июля

mak3

Быть может в НХЛ локаут намечается?

18:51 3 июля

Adios Amigos R...

Могу продать СКА права на Макди, Меттьюза и Кросби, причем оптом - дешевле. Обращайтесь.

18:45 3 июля

onlywhitespartak

Не здравая фигня , явно , что то попили

18:38 3 июля

Производственник

dimonchik78 купили воздух. кузнецова им не видать еще долго. явно ска некуда деньги девать. лучше б пенсионерам раздали 18:20 ================================================================= Ты давно в хоккейном бизнесе? все знаешь и все ходы просчитываешь? или ты думаешь там глупее тебя

18:32 3 июля

740

тупая сделка или скрытая взятка... через 8 лет он и СКА не нужен будет...

18:24 3 июля

dimonchik78

купили воздух. кузнецова им не видать еще долго. явно ска некуда деньги девать. лучше б пенсионерам раздали

18:20 3 июля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

СКА - мы купим всех))) мы могем)))

18:16 3 июля