СКА заплатил "Трактору" за права на Кузнецова 50 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", СКА выплатил "Трактору" 50 миллионов рублей за передачу прав на нападающего Евгения Кузнецова.

25-летний форвард только что заключил 8-летний контракт с "Вашингтоном" на сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона в год).

В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира – забросил 2 шайбы в 4 играх.

Ва-банк по столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"