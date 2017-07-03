СКА заплатил "Трактору" за права на Кузнецова 50 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", СКА выплатил "Трактору" 50 миллионов рублей за передачу прав на нападающего Евгения Кузнецова.
25-летний форвард только что заключил 8-летний контракт с "Вашингтоном" на сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона в год).
В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира – забросил 2 шайбы в 4 играх.
Ва-банк по столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"
fifa_guru
50 лямов деревянных не так и много за права на игрока (в сравнении со стадионом в том же Питере). Возможно, локаут будет, а может через 8 лет пригодится. что вы уж списываете заранее игрока
09:22
Урфин Джюс
Правильное решение! Сохранили для ОИ очередного игрока.. ...ну во всяком случае попытались..
20:29 3 июля
LLL71
Кузя только что подписал контракт на 8 лет! А эти выкупают права на него за 50 лямов! Если бы были свои деньги, то они за эти права и 50 рублей бы не дали! Идет наглый распил бабла!
20:01 3 июля
Бармалей3000
Смешно газпром играет в своей лиге!
19:59 3 июля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну мы не можем, как ЦСКА сразу 2 лярда рубликов выложить за пол состава команды Сибирь!
19:55 3 июля
Якут Хан
Мало звпросили)))))) а че не пол лярда а?!
19:45 3 июля
Восставший из пепла
Так не СКА платит, газа у нас еще много. Представте только если бы в России газа и нефти не было, на чтобы эНта страна жила :)
19:36 3 июля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А с бабушками согласовали?!
19:22 3 июля
$n10nep$
Adios Amigos R... Могу продать СКА права на Макди, Меттьюза и Кросби, причем оптом - дешевле. Обращайтесь. 18:45 ========================= ))))Я так уж и быть Лайне отдам.
19:08 3 июля
mak3
Быть может в НХЛ локаут намечается?
18:51 3 июля
Adios Amigos R...
Могу продать СКА права на Макди, Меттьюза и Кросби, причем оптом - дешевле. Обращайтесь.
18:45 3 июля
onlywhitespartak
Не здравая фигня , явно , что то попили
18:38 3 июля
Производственник
dimonchik78 купили воздух. кузнецова им не видать еще долго. явно ска некуда деньги девать. лучше б пенсионерам раздали 18:20 ================================================================= Ты давно в хоккейном бизнесе? все знаешь и все ходы просчитываешь? или ты думаешь там глупее тебя
18:32 3 июля
740
тупая сделка или скрытая взятка... через 8 лет он и СКА не нужен будет...
18:24 3 июля
dimonchik78
купили воздух. кузнецова им не видать еще долго. явно ска некуда деньги девать. лучше б пенсионерам раздали
18:20 3 июля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
СКА - мы купим всех))) мы могем)))
18:16 3 июля