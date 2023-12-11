Кравец сообщил, что Буше чувствует себя лучше

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о состоянии одного из лидеров омского клуба нападающего Рида Буше.

«Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура. Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше. У него есть время, он улетел домой, и встреча с родными добавит ему здоровья», — приводит слова Кравеца ТАСС.

30-летний американец на данный момент возглавляет гонку лучших снайперов КХЛ сезона-2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб.

Ранее «Авангард» перевел Буше в список травмированных.