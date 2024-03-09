Трансляция игры СКА — «Торпедо» в Кинопоиске начнется в 16.45

СКА дома в Санкт-Петербурге примет нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта. Поединок начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния СКА — «Торпедо» будет доступна по платной подписке в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Счет в серии: 3-1 в пользу команды главного тренера Романа Ротенберга. Ранее, 7 марта, «Торпедо» дома потерпело поражение от СКА со счетом 1:4.

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