Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим более 50 шайб за один сезон с учетом матчей плей-офф

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал вторым игроком в истории КХЛ, который забросил 50+ шайб за один сезон, учитывая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

После дубля в ворота «Лады» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина на счету американца стал 51 (44 в регулярке + 7 в плей-офф) гол. Первым хоккеистом, достигшим этого показателя, был нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/17. Тогда россиянин забросил 55 (48+7) шайб.

Всего в КХЛ 30-летний Буше сыграл 264 матча, в которых набрал 245 (133+112) очков.