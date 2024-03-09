Гаврилов назвал самое интересное противостояние команд в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов считает, что в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина интереснее всего наблюдать за парой «Трактор» — «Салават Юлаев».

«Подбор хоккеистов у «Салавата» и «Трактора» очень равный. Много драк, ведь тренерский штаб и Челябинска, и Уфы тоже были боевитыми хоккеистами. Поэтому и хоккей такой получается в этой серии.

В раздевалке, видимо, тоже говорят об этом, чтоб не уступить нигде: ни на пятаке, ни в драках. И игра такая получается — кость в кость. Наверное, эту пару можно назвать самой интересной в первом раунде. Команды показывают яркий хоккей.

Сложно сказать, кто пройдет дальше. Не люблю гадать. Я люблю больше наблюдать. Тут могут семь матчей сыграть. Думаю, все решится в мелочах. Особенно будет решать большинство», — цитирует Гаврилова Legalbet.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра противостояния состоится 10 марта в Челябинске. Начало встречи в 14.30 мск.