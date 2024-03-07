«Торпедо» — СКА: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина

«Торпедо» и СКА встретились в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Нижнем Новгороде 7 марта и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Пятый матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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