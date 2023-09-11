СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
По информации «СЭ», СКА отдал нападающего Матвея Мичкова в аренду «Сочи».
18-летний форвард, чей контракт действует до 2026 года, прошлый сезон также провел в черноморском клубе.
В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.
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Авангард – Амур
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|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|1 : 2
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|0 : 5
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|
Нефтехимик – Автомобилист
|1 : 0
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Динамо – Барыс
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