СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»

По информации «СЭ», СКА отдал нападающего Матвея Мичкова в аренду «Сочи».

18-летний форвард, чей контракт действует до 2026 года, прошлый сезон также провел в черноморском клубе.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.