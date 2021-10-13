СКА расторг контракт с нападающим Хендемарком
13 октября, 17:52
Как сообщал «СЭ», нападающий Фредрик Хендемарк покидает СКА. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует клуб из Санкт-Петербурга.
Напомним, Хендемарк присоединился к армейцам в июне 2021 года. В 15 играх в красно-синей форме он отметился 6 (2+4) баллами при показателе полезности «-1». Фредрик в среднем проводил на площадке 15 минут 18 секунд, выигрывал 52,6 процента вбрасываний, провел 10 силовых приемов, 10 раз блокировал броски соперников и заработал 2 минуты штрафа.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-friedriku-khiendiemarku/
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