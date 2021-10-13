СКА расторг контракт с нападающим Хендемарком

Как сообщал «СЭ», нападающий Фредрик Хендемарк покидает СКА. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует клуб из Санкт-Петербурга.

СКА и Фредрик Хендемарк расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За 15 матчей в армейской форме нападающий отметился 6 баллами.



Благодарим Фредрика за игру и желаем удачи! pic.twitter.com/4RZCqdLGjS — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 13, 2021

Напомним, Хендемарк присоединился к армейцам в июне 2021 года. В 15 играх в красно-синей форме он отметился 6 (2+4) баллами при показателе полезности «-1». Фредрик в среднем проводил на площадке 15 минут 18 секунд, выигрывал 52,6 процента вбрасываний, провел 10 силовых приемов, 10 раз блокировал броски соперников и заработал 2 минуты штрафа.