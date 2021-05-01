СКА продлил контракт с нападающим Кемппайненом
16:05
СКА продлил контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Новое соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне на счету Кемппайнена 29 (15+14) очков в регулярном чемпионате и 6 (3+3) баллов в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-ioonasom-kiemppainienom/
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю