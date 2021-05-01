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СКА продлил контракт с нападающим Кемппайненом

16:05
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СКА продлил контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Новое соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне на счету Кемппайнена 29 (15+14) очков в регулярном чемпионате и 6 (3+3) баллов в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-ioonasom-kiemppainienom/

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