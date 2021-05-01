СКА продлил контракт с нападающим Кемппайненом

СКА продлил контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Новое соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

? Большой финский парень остается в Петербурге!



СКА подписал новый контракт с Йоонасом Кемппайненом сроком на 1 год. В минувшем сезоне нападающий набрал 29 очков в регулярке и 6 — в плей-офф.

?: https://t.co/FqPdxt86Ic pic.twitter.com/LukiBdhStv — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 1, 2021

В минувшем сезоне на счету Кемппайнена 29 (15+14) очков в регулярном чемпионате и 6 (3+3) баллов в плей-офф.