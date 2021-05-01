«Металлург» заключил контракты с тремя хоккеистами

«Металлург» подписал контракты с бывшим капитаном «Спартака» Анатолием Никонцевым, а также с защитником Линусом Хультстремом и нападающим Павлом Акользиным, сообщает официальный сайт КХЛ 1 мая.

Контракт с 30-летним экс-форвардом красно-белых рассчитан на два сезона. Соглашение с 30-летним Акользиным, который ранее выступал за «Барыс», рассчитано на два года, а с 28-летним Хультстремом, перешедшим в «Магнитку» из подмосковного «Витязя», — на один сезон.

В этом сезоне Никонцев отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал в них 22 (11+11) очка.

Хультстрем в завершившемся сезоне провел за «Витязь» 57 матчей, в которых набрал 23 (7+16) балла. Акользин, который играл за «Барыс» с 2017 года, в минувшем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрал 6 (2+4) очков.