Директор «Магнитки» Ласьков: «У Воробьева будут новые помощники, остается только Мохорич»
16:15
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.
— Сейчас мы с Ильей Воробьевым согласовываем тренерский штаб, — заявил Ласьков. — Помощники будут новые, остается только тренер вратарей Клемен Мохорич. Его профессиональная работа с голкиперами оправдывает себя.
(Михаил Скрыль)
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