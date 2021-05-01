Директор «Магнитки» Ласьков: «У Воробьева будут новые помощники, остается только Мохорич»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.

— Сейчас мы с Ильей Воробьевым согласовываем тренерский штаб, — заявил Ласьков. — Помощники будут новые, остается только тренер вратарей Клемен Мохорич. Его профессиональная работа с голкиперами оправдывает себя.

(Михаил Скрыль)