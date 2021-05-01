Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Директор «Магнитки» Ласьков: «У Воробьева будут новые помощники, остается только Мохорич»

16:15
Теги:

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.

— Сейчас мы с Ильей Воробьевым согласовываем тренерский штаб, — заявил Ласьков. — Помощники будут новые, остается только тренер вратарей Клемен Мохорич. Его профессиональная работа с голкиперами оправдывает себя.

(Михаил Скрыль)

Читайте также

Стало известно, при каком раскладе Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЮЧМ
Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за санкций Москвы в отношении ЕС
Видео: У Аниты Цой умерла мама
Дочь покрывшейся язвами в больнице россиянки: Мышцы видны насквозь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд