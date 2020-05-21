СКА подписал новый контракт с Ожигановым

СКА подписал новый контракт с защитником Игорем Ожигановым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Игорь Ожиганов с нами до конца сезона 2021/22!

Защитник перешел в СКА по ходу этого сезона и за 39 матчей набрал 14 очков. Дальше — больше!

Надежной игры и удачи в славном Петербурге!https://t.co/TGe5eeDhsX pic.twitter.com/AeHpSPJDNI — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 21, 2020

Игорь Ожиганов — игрок сборной России, участник этапов Еврохоккейтура. Обладатель Кубка Харламова, серебряный призер молодежного чемпионата мира.

Перешел в СКА по ходу сезона-2019/20. В 39 матчах в красно-синей форме на счету защитника 14 (2+12) очков при показателе полезности «плюс 9». Всего в КХЛ Ожиганов провел 430 игр и набрал 129 (39+90) баллов.