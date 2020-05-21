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СКА подписал новый контракт с Ожигановым

16:02
Игорь Ожиганов. Фото ХК СКА.
Игорь Ожиганов. Фото ХК СКА.
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СКА подписал новый контракт с защитником Игорем Ожигановым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Игорь Ожиганов — игрок сборной России, участник этапов Еврохоккейтура. Обладатель Кубка Харламова, серебряный призер молодежного чемпионата мира.

Перешел в СКА по ходу сезона-2019/20. В 39 матчах в красно-синей форме на счету защитника 14 (2+12) очков при показателе полезности «плюс 9». Всего в КХЛ Ожиганов провел 430 игр и набрал 129 (39+90) баллов.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-ighoriem-ozhighanovym/

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