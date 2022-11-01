«Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ

«Лада» подала заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Конечно у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке», — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Лады» Александра Чеботарева.

Специалист также отметил, что предстоит серьезная работа, но клуб уже сделал первые шаги для возвращения в лигу.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

«Лада» занимает 6-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), набрав 26 очков в 18 матчах.