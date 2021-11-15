«Трактор» в овертайме переиграл «Металлург», Бэйлен сделал три голевые передачи
«Трактор» победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы одолели соперника в овертайме — 3:2.
Три голевые передачи в свой актив записал защитник Ник Бэйлен.
«Трактор» набрал 46 очков после 30 матчей, занимая второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» продолжает лидировать на Востоке, имея 47 баллов после 28 игр.
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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Чибисов — 11 (Карри), 18:51 — 0:1. Седлак — 14 (Бэйлен, Тертышный), 30:20 — 1:1. Тертышный — 16 (Бэйлен), 32:12 — 2:1. Лайпсик — 10 (Голдобин), 50:00 — 2:2. Ткачев — 5 (бол., Бэйлен, Седлак), 60:34 — 3:2.
Вратари: Вилл — Кошечкин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 48 (19+15+13+1) — 31 (9+11+11+0).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
15 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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