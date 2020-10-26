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СКА победил «Авангард», у Галимова — хет-трик

22:17

СКА обыграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ — 5:2. Хет-трик оформил Эмиль Галимов.

Армейцы занимают третье место в таблице Западной конференц, омичи — третьи на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Голы: Якупов — 3 (Зернов, Покка), 30:53 — 0:1. Галимов — 2 (Токранов, Марченко), 31:18 — 1:1. Шарипзянов — 1 (Толчинский, Покка), 32:07 — 1:2. Бурдасов — 8 (бол., Вей, Бенгтссон), 39:16 — 2:2. Галимов — 3 (Марченко, Вей), 41:23 — 3:2. Галимов — 4 (Вей, Антипин), 55:48 — 4:2. Марченко — 5 (Вей, Токранов), 58:01 — 5:2.

Нереализованный буллит: Вей (СКА), 9:37 (Вратарь).

Вратари: Бердин — Бобков (57:28 — 58:01).

Штраф: 27 — 29.

Броски: 31 (8+13+10) — 34 (17+7+10).

Судьи: Беляев, Кулаков.

26 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6629 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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