СКА победил «Авангард», у Галимова — хет-трик
СКА обыграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ — 5:2. Хет-трик оформил Эмиль Галимов.
Армейцы занимают третье место в таблице Западной конференц, омичи — третьи на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Голы: Якупов — 3 (Зернов, Покка), 30:53 — 0:1. Галимов — 2 (Токранов, Марченко), 31:18 — 1:1. Шарипзянов — 1 (Толчинский, Покка), 32:07 — 1:2. Бурдасов — 8 (бол., Вей, Бенгтссон), 39:16 — 2:2. Галимов — 3 (Марченко, Вей), 41:23 — 3:2. Галимов — 4 (Вей, Антипин), 55:48 — 4:2. Марченко — 5 (Вей, Токранов), 58:01 — 5:2.
Нереализованный буллит: Вей (СКА), 9:37 (Вратарь).
Вратари: Бердин — Бобков (57:28 — 58:01).
Штраф: 27 — 29.
Броски: 31 (8+13+10) — 34 (17+7+10).
Судьи: Беляев, Кулаков.
26 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6629 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference