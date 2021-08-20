СКА отправил Ивана Морозова в «СКА-Неву» для набора формы
14:49
Форвард СКА Иван Морозов отправился в расположение «СКА-Невы», сообщает Twitter клуба.
21-летний россиянин отправится в «СКА-Неву» для набора формы. В составе команды Морозов примет участие на турнире им. Дроздецкого.
В минувшем сезоне Морозов провел 15 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.
Нападающий Иван Морозов отправляется в «СКА-Неву» для набора формы. Завтра форвард сыграет за команду на турнире им. Дроздецкого против воскресенского «Химика».— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 20, 2021
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