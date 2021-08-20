СКА отправил Ивана Морозова в «СКА-Неву» для набора формы

Форвард СКА Иван Морозов отправился в расположение «СКА-Невы», сообщает Twitter клуба.

21-летний россиянин отправится в «СКА-Неву» для набора формы. В составе команды Морозов примет участие на турнире им. Дроздецкого.

В минувшем сезоне Морозов провел 15 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.