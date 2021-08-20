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Генеральным директором московского «Динамо» утвержден Михаил Тюркин

15:00
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Решением общего собрания учредителей на должность генерального директора московского «Динамо» был утвержден Михаил Тюркин, информирует сайт бело-голубых. Как отмечается, новый руководитель на протяжении многих лет является преданным поклонником хоккея и «Динамо».

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед новым Генеральным директором самые амбициозные задачи и желает успехов в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги», — отмечается в сообщении.

С 2010 по 2012 год он являлся президентом Клуба и приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина. Дважды признавался лучшим руководителем клуба КХЛ, за что был награжден призом им. Валентина Сыча.

Также Тюркин входил в состав Совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/168472-itogi_obschego_sobraniya_uchrediteley_hk____dinamo___moskva

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Роман Шишов все материалы автора

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