Главный тренер Сибири Андрей Мартемьянов рассказал о важности габаритов для хоккеиста. По его словам, в команде должен быть баланс в этом отношении.

— Если посмотреть на показатели роста и веса, то «Сибирь» выглядит достаточно легковесной и низкорослой командой. Не видите ли проблему в том, что несмотря на мобильность «Сибирь» будет где-то уступать в борьбе?

— Борьбу можно выигрывать по разному. Можно силовым приемом, а можно элементарным подбитием клюшки. Поверьте мне, когда у меня играли в одной команде Чесалин и Трямкин, то первый выигрывал большую часть единоборств за счет быстроты и ловкости. Если высокий игрок играет против низкого, то ему сложнее обороняться. Негабаритные игроки банально более взрывные и быстрые. В моем понимании в команде должен быть баланс — должны быть и взрывные игроки, и силовые.

Мне порой страшно заходить в нашу раздевалку — там такие машины под 90 килограммов ходят! Почти все парни атлеты. Не думаю, что тот же Никита Коротков кому-то уступит — у него хватает и духа, и физических сил. Сомневаюсь, что в борьбе мы будем кому-то уступать. Сейчас очень важно катание. Взять к примеру то же «Торпедо» — команду с множеством игроком невысокого роста, против которой очень сложно играть. Да, возможно маленьким хоккеистам тяжелее пробиться на пятак. Но у нас есть свои варианты, о которых мы не будем рассказывать.