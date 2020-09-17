СКА обыграл «Спартак» в Москве, Ткачев сделал дубль, у Аскарова — «сухарь с изюмом»
СКА выиграл у «Спартака» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль сделал Владимир Ткачев.
Вратарь армейцев Ярослав Аскаров сделал так называемый «сухарь с изюмом»: сыграл на ноль и отразил буллит в исполнении Сергея Широкова.
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 11 очков и лидирует в Западной конференции. У «Спартака» пять очков и седьмая позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: Ткачев — 2 (бол., Бенгтссон), 7:20 — 0:1. Ткачев — 3 (Марченко, Вей), 15:50 — 0:2.
Нереализованный буллит: Широков (Спартак), 26:00 (Вратарь).
Вратари: Беспалов (59:16) — Аскаров.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (10+15+8) — 26 (7+10+9).
Судьи: Раводин, Юдаков.
17 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
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