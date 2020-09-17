СКА выиграл у «Спартака» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Владимир Ткачев.

Вратарь армейцев Ярослав Аскаров сделал так называемый «сухарь с изюмом»: сыграл на ноль и отразил буллит в исполнении Сергея Широкова.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 11 очков и лидирует в Западной конференции. У «Спартака» пять очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ткачев — 2 (бол., Бенгтссон), 7:20 — 0:1. Ткачев — 3 (Марченко, Вей), 15:50 — 0:2.

Нереализованный буллит: Широков (Спартак), 26:00 (Вратарь).

Вратари: Беспалов (59:16) — Аскаров.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (10+15+8) — 26 (7+10+9).

Судьи: Раводин, Юдаков.

17 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».