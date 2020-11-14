СКА обыграл «Северсталь»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 2:0.

Шайбы на счету Андрея Кузьменко и Миро Аалтонена.

После этого матча СКА с 31 очком занимает второе место в Западной конференции, «Северсталь» с 27 очками — на шестой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кузьменко — 7 (Антипин, Фантенберг), 8:05 — 0:1. Аалтонен — 8 (Кузьменко, Антипин), 25:36 — 0:2.

Вратари: Подъяпольский (58:34) — Хелльберг.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+11+15) — 31 (15+8+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

14 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».