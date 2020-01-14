СКА обыграл рижское «Динамо»

СКА выиграл у рижского «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Йори Лехтеря, Владимир Ткачев и Евгений Кетов.

СКА набрал 67 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У «Динамо» 32 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Лехтеря — 12 (Ожиганов, Ткачев), 34:09 — 1:0. Ткачев — 10 (бол., Бенгтссон, Токранов), 51:38 — 2:0. Кетов — 9 (Белов, Карпов), 51:51 — 3:0.

Вратари: Хелльберг — Ворис.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (3+18+8) — 12 (5+2+5).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

14 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».