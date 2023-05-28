СКА объявил о получении прав на Грицюка, клуб подпишет с игроком контракт

СКА объявил о получении прав на нападающего Арсения Грицюка, клуб подпишет с игроком контракт.

По информации «СЭ», сумма компенсации составит около 100 миллионов рублей. Зарплата 22-летнего россиянина составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне и 60 миллионов — в сезоне-2024/25.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.

В общей сложности хоккеист провел 144 матча в КХЛ и набрал в них 84 (41+43) очка.