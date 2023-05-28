Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда»: «Омск навсегда останется в моем сердце»

Нападающий Арсений Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда» перед переходом в СКА.

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение форварду. 22-летний хоккеист перейдет в СКА, армейцы должны будут выплатить денежную компенсацию.

«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды на протяжение всего года! На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце», — написал Грицюк в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.