Гусев впервые высказался об отстранении из СКА и слухах про употребление алкоголя
Олимпийский чемпион, бывший нападающий СКА Никита Гусев опроверг слухи об отстранении из команды в прошедшем плей-офф за употребление алкоголя, а также пока не подтвердил подписание контракта с московским «Динамо».
— Правда, что вас отстранили из СКА за то, что вы пришли с запахом алкоголя на тренировку?
— Нет.
— На игру?
— Нет.
— Писали другое.
— Писать корреспонденты могут все, что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать.
— Насколько сильно вас потрясла эта ситуация?
— Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа.
— Вы уже перешли в московское «Динамо»?
— Пока неизвестно.
— Говорят, что вы против того, чтобы приезжать на летние сборы.
— Это не совсем правда.
— Отчасти правда.
— Я сам неплохо вроде готовился в последние два года.
— Я с трудом могу представить, чтобы главный тренер Алексей Кудашов разрешил вам пойти на такое.
— Посмотрим, как будет.
— Существует вариант, при котором вы пропустите первый сбор, но примете участие в предсезонных турнирах?
— Мне все равно, с командой готовиться или одному — я готов и так, и так.
В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3