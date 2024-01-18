СКА объявил дату первого домашнего матча на новой арене

СКА объявил, когда проведет первый домашний матч на «СКА-Арене»

Команда переедет на новую арену в феврале, сообщается на официальном сайте клуба. Первым матчем армейцев на «СКА-Арене» будет игра против «Сочи», которая состоится 11 февраля.

Арена строилась 36 месяцев, ее общая площадь составляет 182 тысячи квадратных метров. Вместимость стадиона — 21 540 зрителей. В декабре на новом стадионе проходил ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.

После 52 матчей СКА (70 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ.