Форвард СКА Хайруллин: «Утром потренировали комбинацию — вечером забили»
Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал, как команде удалось обыграть «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (6:2).
— По счету показалось, что легкая была игра.
— Не соглашусь. Просто реализовали свои моменты. «Амур» — хорошая команда, достойное сопротивление оказал. У нас вратарь здорово сыграл, и мы свою работу сделали в атаке, — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.
— Вы с Глотовым забросили красивую шайбу. Как все вышло?
— Саша Никишин закрыл зону, отдал шайбу Василию, тот уже бросал на ворота, видя меня. Оставалось только подставить клюшку. Ничего сложного.
— Как такие голы забиваются? Все же происходит в секунды? Как именно надо подставить клюшку — с движением или нет, успеваете подумать?
— Знаете, скажу такую вещь: мы утром перед игрой как раз тренировали такой момент, и все получилось.
СКА с 70 очками после 52 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 19 января клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Куньлуня».
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