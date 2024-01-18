Форвард СКА Хайруллин: «Утром потренировали комбинацию — вечером забили»

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал, как команде удалось обыграть «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (6:2).

— По счету показалось, что легкая была игра.

— Не соглашусь. Просто реализовали свои моменты. «Амур» — хорошая команда, достойное сопротивление оказал. У нас вратарь здорово сыграл, и мы свою работу сделали в атаке, — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.

— Вы с Глотовым забросили красивую шайбу. Как все вышло?

— Саша Никишин закрыл зону, отдал шайбу Василию, тот уже бросал на ворота, видя меня. Оставалось только подставить клюшку. Ничего сложного.

— Как такие голы забиваются? Все же происходит в секунды? Как именно надо подставить клюшку — с движением или нет, успеваете подумать?

— Знаете, скажу такую вещь: мы утром перед игрой как раз тренировали такой момент, и все получилось.

СКА с 70 очками после 52 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 19 января клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Куньлуня».