«Металлург» продлил контракт с нападающим Карповым на два года

«Металлург» объявил о продлении контракта с нападающим Максимом Карповым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года — до конца сезона-2025/26.

Карпов выступает за «Металлург» с 2020 года. Всего форвард сыграл за клуб 255 матчей и набрал 129 (41+88) очков. В сезоне-2022/23 он стал ассистентом капитана команды.