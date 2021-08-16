СКА обменял защитника Зоркина в «Сочи» на форварда Рубцова

«Сочи» и СКА произвели обмен игроками. Южане отдают армейцам форварда Германа Рубцова, получая взамен защитника Никиту Зоркина, информирует официальный сайт сочинцев.

21-летний Зоркин в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, проведя за СКА 6 матчей и набрав 1 (0+1) очко. Его контракт носит двусторонний характер и рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2020/21 23-летний Рубцов набрал 11 (3+8) очков в 46 матчах.