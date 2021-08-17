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Директор «Магнитки» рассказал, почему клуб не договорился с Мозякиным и почему хоккеист не стал тренером

00:15
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в беседе со специальным корреспондентом «СЭ» Алексеем Шевченко рассказал, почему не продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории КХЛ Сергеем Мозякиным.

— Этим летом вы расстались с Сергеем Мозякиным. Долго же решались.

— Мы решили сделать нашу команду быстрей, потому и предложили Сергею другую роль. Он мог бы поделиться своим опытом с хоккеистами, помочь им развиваться. Думаю, что рано или поздно Мозякин к этому придет.

— Мозякин должен был помогать Илье Воробьеву и отвечать за большинство?

— Да.

— А что сказал Мозякин?

— Ответил, что пока не готов.

— Вы его поняли?

— Скорее да. Тяжело психологически резко менять сферу деятельности, да и не у всех получается. Многие боятся уходить. А Мозякин наверняка смотрел и на Даниса Зарипова, и на Павла Дацюка, который еще официально не закончил.

— Были слухи, что по зарплате не договорились?

— Да мы изначально предлагали Сергею только тренерскую зарплату, которая, кстати, была такой же, как у хоккеиста. Но как спортсмен Сергей бы вряд ли сейчас нам помог. Концепция клуба поменялась. Уже на турнире Ромазана мы показали, что у нас довольно быстрые четыре звена. При этом не «бей-беги», а играющие. Прямолинейный стиль всем болельщикам надоел.

Полностью интервью Сергея Ласькова — здесь.

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Алексей Шевченко все материалы автора

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