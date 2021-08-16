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Клинкхаммер подпишет новый контракт с клубом КХЛ

17:55
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Нападающий Роб Клинкхаммер останется в КХЛ. Он подпишет новый контракт с один из клубов лиги, написал агент игрока в Twitter.

Прошлый сезон 35-летний канадец провел в минском «Динамо». В 31 матче регулярного чемпионата он набрал 26 (15+11) очков. В плей-офф на его счету 5 безрезультативных матчей.

До этого он также выступал за «Авангард» и «Ак Барс».

Ранее появилась информация, что Клинкхаммер может стать игроком московского «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора

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