СКА — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Металлург» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|10
|Амур
|46
|20
|26
|48
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0
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