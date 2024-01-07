СКА — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.