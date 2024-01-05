СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге 5 января и завершилась победой гостей — 2:1

Видео лучших моментов матча СКА — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Петербуржцы вели в счете по итогам первого периода. Единственную шайбу у хозяев забросил Захар Бардаков. Затем за ярославскую команду по голу забили Артур Каюмов и Георгий Иванов.