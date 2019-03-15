20:56 | Хоккей — КХЛ

СКА – "Локомотив": форвард ярославцев Козун удален до конца игры

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На 30-й минуте матча второго раунда Кубка Гагарина против СКА​ форвард "Локомотива" Брэндон Козун был удален до конца игры за удар коленом. Находясь в чужой зоне, во время прессинга он попытался атаковать владевшего шайбой защитника Романа Рукавишникова, но не убрал ногу, из-за чего получился грязный прием "колено в колено".

При этом сам Козун также получил повреждение.

Счет в серии между командами – 1-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. 

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

 

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