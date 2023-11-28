СКА сыграет с московским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 28 ноября, во вторник. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет официальный сайт КХЛ. Также смотреть игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (для просмотра необходимо иметь платную подписку).

Жители Санкт-Петербург смогут посмотреть игру на телеканале «78».

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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