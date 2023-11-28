Худобин — о дебюте за «Сибирь»: «Давно не играл в КХЛ, в начале в голове был сумбур»
Голкипер «Сибири» Антон Худобин после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2) подвел итоги своего дебюта за новосибирскую команду.
— Понятное дело, матч получился немножко скомканным для меня. Давно не выступал в КХЛ. Понятно, что в первом периоде был сумбур в голове — все-таки здесь немного другой стиль игры. Ничего страшного, для этого и нужны матчи. Все будет хорошо. Во втором периоде более-менее прочувствовал игру. В третьем — не понял, что произошло — несчастный случай.
— Помните свой предыдущий матч в КХЛ в локаутный сезон?
— По-моему, это был матч со «Слованом».
— Изначально понимали, что более свежая «Северсталь» вас прилично нагрузит с первых минут?
— Тренерский штаб готовил нас к этому. Мы смотрели видео. Понимали, какое у нас расписание и то, что мы играем два матча подряд. «Северсталь» тоже прилетела с Дальнего Востока. Давайте не будем искать оправдания. Нам было тяжело. Но что тут сделаешь? Мы все — профессионалы. Будем готовиться к этому.
То, что «Северсталь» активно шла против нас в форчкенинг, наверное, их тактика. Они понимали, что команда, игравшая back-to-back, всегда старается взять свое в первом периоде и повернуть игру в свое русло. Как чаще всего бывает в таких матчах, во втором периоде идет равная игра, а в третьем команда, играющая два дня подряд, начинает поддавливать. Это стандартная процедура — я много поиграл в таких ситуациях.
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