Московское «Динамо» по буллитам победило СКА
19:31
Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победило СКА со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Дмитрий Рашевский.
СКА занимает второе место в таблице Западной конференциию. «Динамо» — на третьем месте.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Галимов — 3 (Тимкин, Солянников), 24:58 — 1:0. Рашевский — 17 (Линдберг), 46:31 — 1:1.
Победный буллит: Рашевский.
Вратари: Юханссон — Бочаров.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (10+11+8+1) — 17 (5+5+4+3).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
12 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6030 зрителей.
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