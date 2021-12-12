Московское «Динамо» по буллитам победило СКА

Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победило СКА со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Дмитрий Рашевский.

СКА занимает второе место в таблице Западной конференциию. «Динамо» — на третьем месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Галимов — 3 (Тимкин, Солянников), 24:58 — 1:0. Рашевский — 17 (Линдберг), 46:31 — 1:1.

Победный буллит: Рашевский.

Вратари: Юханссон — Бочаров.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (10+11+8+1) — 17 (5+5+4+3).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

12 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6030 зрителей.