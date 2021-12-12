Гол Василия Глотова принес «Сочи» победу над «Северсталью»

«Сочи» дома обыграл «Северсталь» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев хет-трик оформил Иван Мищенко и один гол забил Амир Гараев. Победную шайбу забросил Василий Глотов.

За команду из Череповца дублями отметились Егор Морозов и Давид Думбадзе.

«Сочи» набрал 36 очков в 39 матчах и занимает 10-е место на Западе. «Северсталь» находится на пятом месте, имея на счету 51 очков в 39 играх.

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«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Голы: Морозов — 5, 12:38 — 0:1. Морозов — 6 (бол., Пилипенко, Тимашов), 17:45 — 0:2. Думбадзе — 3 (Гераськин, Тихонов), 22:05 — 0:3. Думбадзе — 4 (п.в.), 27:07 — 0:4. Мищенко — 6 (бол., Дыбленко, Глотов), 28:38 — 1:4. Гараев — 10 (Петьков, Мищенко), 36:42 — 2:4. Мищенко — 7 (бол., Дыбленко), 52:57 — 3:4. Мищенко — 8 (бол., Дыбленко), 54:54 — 4:4. Глотов — 11 (Бакош, Петьков), 58:36 — 5:4.

Вратари: Третьяк (Хелльберг, 22:05, 27:00 — 27:07) — Подъяпольский (58:51).

Штраф: 32 — 10.

Броски: 38 (12+12+14) — 23 (8+7+8).

Судьи: Букин, Спирин.

12 декабря. Сочи. ДС Большой. 2208 зрителей.