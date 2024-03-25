Вайсфельд: «Старый формат Кубка Гагарина лучше, поскольку там были дерби»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о новом формате проведения плей-офф КХЛ.

«Старый формат Кубка Гагарина лучше по одной простой причине — там были дерби. Например, игра между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» для болельщиков гораздо важнее, чем игра их клуба со СКА, ЦСКА или с «Динамо». То же самое в Москве: дуэль между ЦСКА и «Спартаком» для болельщиков интереснее, чем встречи между ЦСКА и «Металлургом». Притом что это сильные команды — и та, и другая. Я так смотрю на эти вещи», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

«Трактор» является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.