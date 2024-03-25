«Автомобилист» победил СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» на выезде победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Андрей Обидин. Два гола забил Алексей Макеев, две результативные передачи сделал Семен Кизимов. У СКА дубль оформил Арсений Грицюк.

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

Голы: Макеев — 3 (Голышев), 3:20 — 0:1. Грицюк — 3 (Сергеев, Сапего), 9:09 — 1:1. Макеев — 4 (Кизимов, Обидин), 19:28 — 1:2. Воробьев — 2 (бол., Хайруллин), 31:05 — 2:2. Хайруллин — 5, 33:19 — 3:2. Грицюк — 4 (Гальченюк), 33:25 — 4:2. Бывальцев — 3 (Кизимов, Обидин), 38:47 — 4:3. Эберт — 2, 40:21 — 4:4. Обидин — 1 (Баранцев, Хрипунов), 51:40 — 4:5.

Вратари: Серебряков (58:23) — Аликин (Галкин, 33:25).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (17+14+11) — 41 (17+12+12).

Судьи: Беляев, Гамалей.

25 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22875 зрителей.

Счет в серии: 1-4