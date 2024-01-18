Продолжаем разбираться в инциденте с превышением лимита на легионеров новосибирским клубом.

«Сибирь» ждала несколько часов, прежде чем выпустить релиз по поводу решения КХЛ лишить их четырех очков. За это время можно было придумать разное. Покаяться (народ у нас любит, когда просят прощения), показательно кого-то уволить, объяснить, почему так получилось. Но вместо этого четко видна позиция генерального директора Кирилла Фастовского: «Все виноваты, кроме нас».

Если сейчас забыть о том, что говорились за последние сутки, то ситуация простая. «Сибирь» знала, что у них четыре легионера, начала решать вопрос, но не успела к началу сезона, и в клубе подумали, что «так прокатит». Это совершенно детский просчет, в КХЛ не должно быть менеджеров с таким отношением к работе. Но в Новосибирске все иначе.

Апелляция к властям, к тому, что «политика государства направлена на то, а мы делаем не то» тоже совершенно непонятна. Есть общедоступные правила, которые надо просто исполнять. Представьте, например, что завтра в «Сибирских снайперах» начнут играть ребята, которым по 23 года, а не по 20. И в клубе начнут говорить о том, что таким образом они не позволяют хоккеистам уезжать из страны. Кто всерьез будет слушать клуб? Правила же однозначно трактуют вопрос по возрасту.

Не снимаю вины и с КХЛ. В конце концов, фактически невозможна ситуация, когда клуб захочет заявить на игру четырех иностранцев (база это не пропустит), а также нельзя заявить игроков, если команда превысила потолок зарплат. Но и система не настроена на то, чтобы проверять спортивное гражданство. Это вопрос в ФХР, а самое главное, в Новосибирске про это прекрасно знали. Но не прочитали регламент, забыли, что менять гражданство во время сезона нельзя. Сделай они это до 1 сентября — все бы обошлось.

Федор Гордеев. Фото ХК «Сибирь»

Но тут мы подходим ко второму важному вопросу. Совсем не удивлен, что это происходит именно с «Сибирью». Будем честными, Кирилл Фастовский как генеральный менеджер давно уже не помогает клубу. Это касается всего, но мы говорим о спортивных результатах. При Фастовском уже никто не воспринимает новосибирский клуб как некую силу в КХЛ. Он делает виноватыми всех: игроков, тренеров, журналистов. Но сам никогда не берет ответственность на себя.

Только говорит красиво. Но и этому грош цена. Дело в том, что, например, я слушаю Фастовского давно. И прекрасно понимаю, что его слова вообще не имеют отношения к тому, что он делает.

И тем более удивительно, что генеральный менеджер вместе со спортивным директором не сообщили о своей отставке в этом пресс-релизе. Надо брать ответственность на себя. Всякое бывает, конечно. Но тут на лицо серьезная оплошность, спровоцированная непрофессионализмом менеджеров. Причем такая вопиющая, что даже страшно. Это еще повезло, что в четырех матчах было лишь две победы. А представьте, что команда потеряла бы больше очков. Или Тревор Мерфи не получил бы травму.

Федор Гордеев. Фото ХК «Сибирь»

Странно, что молчат и в руководстве региона. Интересно, на что спишут те 2 миллиона рублей, которые нужно выплатить в качестве штрафа? То есть региональный бюджет заплатит за то, что накосячил работник. Зная, как работают бюджетные организации, списать это будет очень непросто.

Ну и самое главное. Федор Гордеев играл за сборную США. Это было в сезоне-2015/16. Он выступал на турнире юниорских сборных. И если в «Сибири» упустили этот момент, то говорить вообще не о чем. Вы даже интернетом не умеете пользоваться, а прикрываетесь «интересами сборной».