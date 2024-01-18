Комментарий «Сибири» о снятии с нее очков — неуместное оправдание. Кто виноват в случившемся
«Сибирь» ждала несколько часов, прежде чем выпустить релиз по поводу решения КХЛ лишить их четырех очков. За это время можно было придумать разное. Покаяться (народ у нас любит, когда просят прощения), показательно кого-то уволить, объяснить, почему так получилось. Но вместо этого четко видна позиция генерального директора Кирилла Фастовского: «Все виноваты, кроме нас».
Если сейчас забыть о том, что говорились за последние сутки, то ситуация простая. «Сибирь» знала, что у них четыре легионера, начала решать вопрос, но не успела к началу сезона, и в клубе подумали, что «так прокатит». Это совершенно детский просчет, в КХЛ не должно быть менеджеров с таким отношением к работе. Но в Новосибирске все иначе.
Апелляция к властям, к тому, что «политика государства направлена на то, а мы делаем не то» тоже совершенно непонятна. Есть общедоступные правила, которые надо просто исполнять. Представьте, например, что завтра в «Сибирских снайперах» начнут играть ребята, которым по 23 года, а не по 20. И в клубе начнут говорить о том, что таким образом они не позволяют хоккеистам уезжать из страны. Кто всерьез будет слушать клуб? Правила же однозначно трактуют вопрос по возрасту.
Не снимаю вины и с КХЛ. В конце концов, фактически невозможна ситуация, когда клуб захочет заявить на игру четырех иностранцев (база это не пропустит), а также нельзя заявить игроков, если команда превысила потолок зарплат. Но и система не настроена на то, чтобы проверять спортивное гражданство. Это вопрос в ФХР, а самое главное, в Новосибирске про это прекрасно знали. Но не прочитали регламент, забыли, что менять гражданство во время сезона нельзя. Сделай они это до 1 сентября — все бы обошлось.
Но тут мы подходим ко второму важному вопросу. Совсем не удивлен, что это происходит именно с «Сибирью». Будем честными, Кирилл Фастовский как генеральный менеджер давно уже не помогает клубу. Это касается всего, но мы говорим о спортивных результатах. При Фастовском уже никто не воспринимает новосибирский клуб как некую силу в КХЛ. Он делает виноватыми всех: игроков, тренеров, журналистов. Но сам никогда не берет ответственность на себя.
Только говорит красиво. Но и этому грош цена. Дело в том, что, например, я слушаю Фастовского давно. И прекрасно понимаю, что его слова вообще не имеют отношения к тому, что он делает.
И тем более удивительно, что генеральный менеджер вместе со спортивным директором не сообщили о своей отставке в этом пресс-релизе. Надо брать ответственность на себя. Всякое бывает, конечно. Но тут на лицо серьезная оплошность, спровоцированная непрофессионализмом менеджеров. Причем такая вопиющая, что даже страшно. Это еще повезло, что в четырех матчах было лишь две победы. А представьте, что команда потеряла бы больше очков. Или Тревор Мерфи не получил бы травму.
Странно, что молчат и в руководстве региона. Интересно, на что спишут те 2 миллиона рублей, которые нужно выплатить в качестве штрафа? То есть региональный бюджет заплатит за то, что накосячил работник. Зная, как работают бюджетные организации, списать это будет очень непросто.
Ну и самое главное. Федор Гордеев играл за сборную США. Это было в сезоне-2015/16. Он выступал на турнире юниорских сборных. И если в «Сибири» упустили этот момент, то говорить вообще не о чем. Вы даже интернетом не умеете пользоваться, а прикрываетесь «интересами сборной».
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