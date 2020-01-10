«Сибирь» вырвала победу у «Локомотива»
17:49
«Сибирь» обыграла «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1. Новосибирский клуб поднялся на шестое место в Восточной конференции, обойдя «Салават Юлаев».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шашков — 1 (Демидов, Алексеев), 23:33 — 1:0. Денисенко — 5, 23:49 — 1:1. Комаров — 6 (Миловзоров, Алексеев), 45:31 — 2:1.
Вратари: Сятери — Лазушин (59:02).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 31 (5+9+17) — 21 (11+7+3).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
10 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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