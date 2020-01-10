«Сибирь» вырвала победу у «Локомотива»

«Сибирь» обыграла «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1. Новосибирский клуб поднялся на шестое место в Восточной конференции, обойдя «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шашков — 1 (Демидов, Алексеев), 23:33 — 1:0. Денисенко — 5, 23:49 — 1:1. Комаров — 6 (Миловзоров, Алексеев), 45:31 — 2:1.

Вратари: Сятери — Лазушин (59:02).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 31 (5+9+17) — 21 (11+7+3).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

10 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».