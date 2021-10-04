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«Торпедо» в гостях всухую обыграло «Сибирь»

17:50
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«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Миле. Два очка набрал Марек Хривик (0+2). Свой второй шатаут в КХЛ оформил голкипер «Торпедо» Петр Кочетков.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Пайгин — 3 (бол., Гривик), 2:20 — 0:1. Агостино — 8 (бол., Заар, Гривик), 5:18 — 0:2. Миле — 2 (Жафяров, Агостино), 10:29 — 0:3.

Вратари: Сятери (Красоткин, 10:29) — Кочетков.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 26 (4+14+8) — 34 (14+6+14).

Судьи: Букин, Гамалей.

4 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

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Александр Кравченко все материалы автора

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