«Торпедо» в гостях всухую обыграло «Сибирь»
17:50
«Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:0.
Шайбы в составе победителей забросили Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Миле. Два очка набрал Марек Хривик (0+2). Свой второй шатаут в КХЛ оформил голкипер «Торпедо» Петр Кочетков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы: Пайгин — 3 (бол., Гривик), 2:20 — 0:1. Агостино — 8 (бол., Заар, Гривик), 5:18 — 0:2. Миле — 2 (Жафяров, Агостино), 10:29 — 0:3.
Вратари: Сятери (Красоткин, 10:29) — Кочетков.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 26 (4+14+8) — 34 (14+6+14).
Судьи: Букин, Гамалей.
4 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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