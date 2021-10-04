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СКА вернул Ивана Морозова из ВХЛ в основную команду

17:47
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СКА перевел нападающего Ивана Морозова из выступающей в Высшей хоккейной лиге «СКА-Невы» в главную команду, сообщает официальный сайт КХЛ.

Игравший за сборную России на майском чемпионате мира в Риге Морозов начал сезон в ВХЛ, где в шести матчах набрал 7 (1+6) очков.

СКА 5 октября в Санкт-Петербурге проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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