СКА вернул Ивана Морозова из ВХЛ в основную команду
17:47
СКА перевел нападающего Ивана Морозова из выступающей в Высшей хоккейной лиге «СКА-Невы» в главную команду, сообщает официальный сайт КХЛ.
Игравший за сборную России на майском чемпионате мира в Риге Морозов начал сезон в ВХЛ, где в шести матчах набрал 7 (1+6) очков.
СКА 5 октября в Санкт-Петербурге проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».
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